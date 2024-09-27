Эксперт по кибербезопасности назвала пять признаков взлома смартфона

В мире, где технологии развиваются стремительно, вместе с полезными приложениями появляются и вредоносные программы. Обнаружить вирус в телефоне становится всё сложнее. Эксперт по кибербезопасности Анна Митрохина рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о пяти наиболее распространённых признаках заражения устройства.

По словам Митрохиной, вирусы и вредоносное ПО на мобильных устройствах не всегда проявляют себя явно. Однако есть несколько симптомов, которые могут указывать на заражение. Первый признак — снижение производительности. Если телефон внезапно стал работать медленнее, приложения открываются дольше, а система «подвисает», это может свидетельствовать о том, что на фоне работает вредоносное ПО, потребляющее ресурсы устройства.

Второй признак — необычные всплывающие окна или реклама. Появление большого количества рекламы, особенно в тех приложениях, где её раньше не было, может указывать на наличие adware — типа вредоносного ПО, которое внедряет рекламные объявления.

Третий признак — неожиданные расходы на счёте. Если вы заметили необъяснимые списания с вашего счёта или появление SMS-сообщений, которые вы не отправляли, это может быть результатом действий вредоносных приложений, пытающихся подписать вас на платные услуги или отправляющих сообщения на платные номера.

Четвёртый признак — перегрев устройства. Вирусы могут сильно нагружать процессор и другие компоненты телефона, что приведёт к его перегреву даже при выполнении простых задач. Если телефон перегревается без явной причины, это может быть тревожным сигналом.

Пятый признак — неожиданный расход батареи. Вирусы, работающие в фоновом режиме, могут значительно сократить её срок службы. Если аккумулятор вашего устройства стал неожиданно быстро разряжаться, это может быть признаком активности вредоносного ПО.

Эксперт также отметила, что некоторые из этих симптомов могут быть вызваны и другими причинами: например, обновлениями системы или проблемами с самим устройством. Однако если вы замечаете несколько из этих признаков одновременно, стоит провести проверку на наличие вредоносных программ с помощью антивирусного приложения или обратиться к специалисту.