Военный эксперт Юрий Кнутов в интервью изданию «Абзац» заявил, что Курская область — наиболее заметное направление для Запада после более чем восьми месяцев оккупации ВСУ. Комментируя сегодняшнее сообщение telegram-канала SHOT о попытке прорыва украинского десанта, эксперт отметил, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает перебрасывать на это направление силы ВСУ.

По данным SHOT, в новой волне наступления участвуют до 60 ВСУшников. Их подвезли к границе Глушковского района на ББМ и квадроциклах. Половина десанта сразу была уничтожена. Также со стороны врага участвует инженерная машина разграждения, которая попыталась уничтожить наши оборонительные сооружения. Российские войска прорыва границы не допустили.

По мнению Кнутова, Зеленский рассчитывал обменять небольшой участок Курской области на территории Донбасса.

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«С политической точки зрения Зеленский оказался у разбитого корыта, потому что планировал обменять маленький кусочек Курской области. Например, на Донбасс. Это его бесит, и он пытается реабилитироваться, поскольку громко говорил о переносе боевых действий на территорию России. Сейчас ему нужно показать, что ВСУ еще контролируют часть Курской области», — пояснил эксперт.

Кнутов также сообщил, что, по его данным, ВСУ сосредоточили значительные резервы в Сумской области, переброска этих сил на другие направления не останется незамеченной для российской армии, которая сможет подготовиться к обороне.

Эксперт добавил, что украинские войска предпринимают активные действия на других направлениях, нанося удары по Кинбурнской косе и массированно атакуя Крым. Целью этих действий, по его мнению, является создание благоприятных условий для высадки десанта и попытки захвата части Крымского полуострова.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Курская операция еще не завершена, но уже позволила достичь большинства целей, поставленных украинским руководством. Он также утверждал, что вторжение на российскую территорию якобы остановило продвижение ВС РФ в Сумской и Харьковской областях.