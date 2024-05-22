Эксперт объяснил стратегическую значимость освобождения Клещеевки

После того как российские военные вытеснили Вооружённые силы Украины из Клещеевки, они вышли к каналу Северский Донец — Донбасс. Это искусственный канал, построенный в конце 1950-х годов в Донецкой области.

О перспективах, которые этот факт открывает для российской армии, рассказал Life.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Разгром группировки ВСУ под Клещеевкой позволяет российским войскам полностью контролировать логистические центры в направлении этого населённого пункта к югу от Артёмовска.

Что могут предпринять ВСУ в связи с этим? По мнению Анатолия Матвийчука, у главкома ВСУ Валерия Залужного есть ещё некоторые резервы, которые он может направить для перекрытия направлений, где российские войска будут предпринимать штурмовые действия. Однако в целом критическая ситуация под Харьковом не позволяет Залужному полностью маневрировать своими силами и средствами, чтобы стабилизировать ситуацию в направлении Часова Яра.

Продвижение на этом участке, добавил он, позволяет нам усилить свое давление на направлении Часова Яра.