Эксперт объяснил, почему в феврале и марте не будет длинных выходных

В 2025 году россиян, в том числе и жителей Рязани, ждут изменения в привычном графике праздничных дней из-за особенностей производственного календаря. Как рассказал агентству «Прайм» директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев, традиционные длинные выходные в феврале и марте не состоятся, но это компенсируется переносами на другие месяцы.

23 февраля, День защитника Отечества, в 2025 году выпадает на воскресенье, которое и так является выходным днем. Дополнительный день отдыха за этот праздник перенесен на 8 мая, чтобы продлить майские праздники. Такой подход позволяет равномерно распределить длинные выходные в течение года и оптимизировать рабочий календарь.

8 марта, Международный женский день, в 2025 году приходится на субботу. Дополнительный выходной за этот праздник перенесен на пятницу, 13 июня, что создаст длинный уикенд в начале лета. Кроме того, 7 марта, накануне праздника, рабочий день будет сокращен на один час.

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По словам Дударева, правительство стремится избежать перекосов в расписании и сделать длинные периоды отдыха более сбалансированными. Это важно как для экономики, чтобы минимизировать влияние длинных праздников на рабочие процессы, так и для удобства граждан. Например, более длинные майские праздники позволят россиянам провести больше времени на природе.

Хотя в феврале и марте 2025 года традиционных трехдневных выходных не будет, переносы на май и июнь предоставят возможность для более продолжительного отдыха в другие периоды года.