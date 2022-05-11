Эксперт объяснил, почему Турция не откажется от России

Международный советник Научно-исследовательского института европейских и американских исследований в Афинах, обозреватель Роберт Эллис объяснил в журнале National Interest, почему Турция не разрывает отношения с Россией, как другие страны НАТО. Об этом пишет «Газета.ру».

- Реклама -

Эллис считает, то Турция зависит от РФ в поставках газа, торговле, строительстве атомной электростанции, решении вопроса с Сирией. Также не стоит забывать о туристах из России — летом авиакомпания Turkish Airlines выделила для российских пассажиров 1,5 миллиона мест.