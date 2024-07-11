Четверг, 11 июля, 2024

Эксперт объяснил, почему Стокгольм отказался отправлять истребители на Украину

Автор: 7info

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Изображение от www.slon.pics на Freepik

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что страна не будет отправлять Киеву новейшие истребители JAS 39 Gripen до тех пор, пока действуют программы поставок F-16.

Политолог Алексей Мартынов объяснил в беседе с корреспондентом издания «Подмосковье сегодня», что Швеция хочет дистанцироваться от конфликта.

Одновременно с этим было объявлено, что Швеция подписала соглашение о поддержке ВСУ беспилотниками.

В современных условиях нельзя однозначно сказать, какое из видов вооружения будет более эффективным.

«Истребители стоят очень дорого. Их передача — это символический жест. Однако за те же деньги можно создать большое количество дешёвых дронов-камикадзе, которые сейчас активно применяются», — пояснил Мартынов.

По словам политолога, Швеция осторожничает в вопросах поддержки Украины. Страна старается не противоречить общей линии НАТО, но и не вкладываться в Украину полностью.

«Все европейские страны понимают, что сейчас рядом с ними разворачивается серьёзный конфликт. Никто не хочет, чтобы их сильно затягивало в эту воронку войны. Поэтому Швеция хитрит, отдавая деньги и беспилотники, а не истребители», — заключил Мартынов.

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