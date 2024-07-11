Эксперт объяснил, почему Стокгольм отказался отправлять истребители на Украину

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что страна не будет отправлять Киеву новейшие истребители JAS 39 Gripen до тех пор, пока действуют программы поставок F-16.

Политолог Алексей Мартынов объяснил в беседе с корреспондентом издания «Подмосковье сегодня», что Швеция хочет дистанцироваться от конфликта.

Одновременно с этим было объявлено, что Швеция подписала соглашение о поддержке ВСУ беспилотниками.

В современных условиях нельзя однозначно сказать, какое из видов вооружения будет более эффективным.

«Истребители стоят очень дорого. Их передача — это символический жест. Однако за те же деньги можно создать большое количество дешёвых дронов-камикадзе, которые сейчас активно применяются», — пояснил Мартынов.

По словам политолога, Швеция осторожничает в вопросах поддержки Украины. Страна старается не противоречить общей линии НАТО, но и не вкладываться в Украину полностью.

«Все европейские страны понимают, что сейчас рядом с ними разворачивается серьёзный конфликт. Никто не хочет, чтобы их сильно затягивало в эту воронку войны. Поэтому Швеция хитрит, отдавая деньги и беспилотники, а не истребители», — заключил Мартынов.