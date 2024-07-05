Эксперт объяснил, как скажется смена власти в Великобритании на отношениях с РФ

После оглушительного поражения консерваторов на выборах в Великобритании лидер лейбористов Кир Стармер стал новым премьер-министром страны. В беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» политолог Игорь Ковалев поделился своими ожиданиями относительно того, как новое правительство может повлиять на отношения между Россией и Великобританией.

Лейбористская партия получила в парламенте 412 мест, а консерваторы — только 121. Впервые с 2010 года власть перешла к представителям другой партии.

По мнению Игоря Ковалева, одной из причин поражения консерваторов стало время, которое они провели у власти. В Британии партийная система не терпит долгого правления: любое правление дольше 10 лет вызывает у избирателей желание сменить власть.

Кроме того, нынешнее правительство допустило множество ошибок: страна получила Brexit, но проблемы в экономике, миграционной политике, здравоохранении и других сферах остались нерешёнными. Поэтому результаты выборов были предсказуемы.

Однако политолог считает, что международные отношения между Россией и Великобританией не изменятся после прихода к власти лейбористов. Большинство европейских политиков продолжают придерживаться антироссийского курса.