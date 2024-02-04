Воскресенье, 4 февраля, 2024
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Эксперт назвала симптомы, при которых срочно нужно провериться на рак

7info
Изображение от stockking на Freepik
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Врач-генетик, эксперт фонда «Не напрасно» Юлия Жусина назвала симптомы, при которых нужно срочно идти к врачу, чтобы провериться на онкологию.

По словам медика, человека должна насторожить сильная ночная потливость, необъяснимая лихорадка, кровь в моче, стуле, мокроте. Также симптомом может быть резкая потеря веса.

Кроме того, к онкологу стоит обратиться, если вы обнаружите на теле необычные припухлости, шишки.

Жусина отмечает, что рак проявляется по-разному. Симптомы могут различаться у пациентов с одним и тем же диагнозом, а у некоторых людей могут вообще отсутствовать.

Врачи советуют регулярно проходить медицинский осмотр. Особенно это пожелание актуально для людей среднего и старшего возраста.

Генетик также рассказала, что практически любой рак может быть наследственным, но некоторые разновидности передаются очень часто (например, рак молочной железы), а другие — крайне редко или почти никогда (например, рак легкого).

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