В преддверии Дня защитника Отечества мошенники создают множество сайтов-однодневок, предлагая «эксклюзивные» подарки по заманчиво низким ценам. После получения денег от доверчивых покупателей такие сайты исчезают, оставляя жертв без товара и средств. Об этом РИА Новости рассказала интернет-аналитик, эксперт компании «Газинформсервис» Марина Пробетс.

«Главная приманка – это акции и скидки, которые кажутся невероятно выгодными. Покупатель оплачивает товар, но вместо подарка получает лишь исчезнувший сайт», – пояснила Пробетс.

Кроме фальшивых магазинов, злоумышленники используют фишинговые атаки. Они рассылают смс и электронные письма с ссылками на поддельные сайты, имитирующие банки или популярные интернет-магазины. Жертв просят ввести личные данные, включая логины, пароли и информацию о банковских картах, чтобы «присоединиться к акции» или «получить подарок». В результате мошенники получают доступ к аккаунтам и могут украсть деньги.

Ещё один распространённый способ обмана – фальшивые выигрыши. Человеку сообщают о «выигранном призе», но для его получения требуют оплатить «комиссию», «налог» или «доставку». После перевода средств мошенники пропадают.

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Эксперт также предупредила о фальшивых благотворительных сборах. Злоумышленники эксплуатируют чувство патриотизма, предлагая помочь ветеранам или военнослужащим. Они используют трогательные истории и фотографии, чтобы вызвать доверие. Собранные средства оседают в карманах злоумышленников.

«Чтобы избежать обмана, жертвовать деньги нужно только проверенным благотворительным организациям с официальной регистрацией и прозрачной отчетностью», – подчеркнула Пробетс.

Эксперт рекомендует соблюдать правила цифровой гигиены: проверять репутацию интернет-магазинов, искать отзывы покупателей, обращать внимание на дизайн сайта и качество информации. Не стоит верить слишком низким ценам и предложениям, которые кажутся «слишком хорошими, чтобы быть правдой». Также важно не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и не вводить личные данные на непроверенных сайтах.

Будьте бдительны, чтобы не стать жертвой мошенников в преддверии праздника!