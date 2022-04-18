Эксперт: Малый бизнес может лишиться рекламы в интернете

Малый бизнес в России может потерять возможность рекламироваться в интернете после блокировки западных соцсетей, рассказал «Газете.Ru» руководитель маркетингового агентства GOadvance Павел Угрюмов.

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Угрюмов отметил, чо сейчас есть возможность размещать рекламу ВКонтакте, а также при помощи Яндекса. Там работает система аукциона — кто больше платит тот и показывается. В итоге компании с небольшими бюджетами могут просто уйти с рынка, так как вложения в рекламу будут нерентабельными.

По сути сейчас на рынке интернет-рекламы наблюдается некая монополия. ВК занимает лидирующие позиции в сегменте продвижения бизнеса в соцсетях, Яндекс будет доминировать в контекстной рекламе.

Эксперт опасается, что стартовый бюджет для размещения рекламы может подойти к 100 тысячам рублей, что невыгодно малому бизнесу.