Эксперт «Лаборатории Касперского» рассказал о новой схеме мошенничества

В России мошенники разработали новую схему обмана. Они создают групповые чаты в мессенджерах, добавляют в них фейковые аккаунты руководителей и сообщают о проверке в компании. Участникам чата нужно ждать звонка от правоохранительных органов.

Как рассказал РИА Новости главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов, атакующие создают групповой чат с реальными сотрудниками организации и, возможно, с несколькими фейковыми аккаунтами руководителей. Они сообщают, что в компании проходит проверка, и участникам чата нужно ожидать звонка от правоохранительных или контролирующих органов.

Жертв могут попросить перевести деньги организации на какие-либо счета, взять кредит на своё имя и направить средства злоумышленникам, установить какое-либо программное обеспечение, делиться экраном и так далее.

Эксперт предупреждает, что новый вид атак может быть опасен. Злоумышленники не только ссылаются на профессиональную деятельность жертвы, но и могут поддерживать диалог в чате от имени нескольких коллег.

Чтобы не стать жертвой таких атак, важно внимательно перепроверять информацию и не использовать мессенджеры для связи с предупреждающим о проверке человеком. Лучше связаться с ним по телефону.