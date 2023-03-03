Экс-замдиректора КВЦ Елена Рябинкина устроилась на работу в рязанский фонд капремонта

Бывший заместитель директора МП «КВЦ Рязани» Елена Рябинкина устроилась на работу в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов региона. Информация появилась на сайте Фонда.

Рябинкина заняла пост начальника финансово-экономического отдела.

Напомним, в начале февраля Управление МВД России по Рязанской области заявило о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего замдиректора муниципального предприятия по факту мошенничества. Позже стало известно, что речь может идти о Елена Рябинкиной.