Экс-участница «Фабрики звёзд» родила ребёнка в туалете кафе

36-летняя экс-участница проекта «Фабрика звёзд» Арина Рыженкова родила ребёнка в туалете московского кафе, сообщает ИА Регнум.

По данным источника, роды прошли 3 января в заведении на юге Москвы.

— Посетители услышали детский плач из женского туалета. После этого из уборной вышла растрёпанная девушка в крови с закутанным в свою одежду ребёнком, — описывают случившееся журналисты.

Работники кафе вызвали скорую помощь и полицию. Приехавшие медики попытались забрать младенца у матери, но женщина ребёнка сразу не отдала. Через некоторое время её всё же удалось убедить передать новорождённого врачу.

Из кафе Рыженкову вместе с сыном доставили в роддом ГКБ им. Юдина. Позднее Арину направили на беседу к психиатру, а затем положили с лёгкой формой коронавируса в инфекционную клинику.

Арина Рыженкова была участницей шестого сезона «Фабрики звёзд», который вышел в 2006 году. Вместе с ней в проекте принимали участие Роман Архипов из группы «Челси», певица Зара, Прохор Шаляпин и Дмитрий Колдун.

Из программы Рыженкова ушла первой, после этого вела закрытый образ жизни, практически ни с кем не общалась.