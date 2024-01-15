Понедельник, 15 января, 2024
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Экс-участница «Фабрики звёзд» родила ребёнка в туалете кафе

7info
вакцинация
Изображение Alina Kuptsova с сайта Pixabay
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36-летняя экс-участница проекта «Фабрика звёзд» Арина Рыженкова родила ребёнка в туалете московского кафе, сообщает ИА Регнум.

По данным источника, роды прошли 3 января в заведении на юге Москвы.

— Посетители услышали детский плач из женского туалета. После этого из уборной вышла растрёпанная девушка в крови с закутанным в свою одежду ребёнком, — описывают случившееся журналисты.

Работники кафе вызвали скорую помощь и полицию. Приехавшие медики попытались забрать младенца у матери, но женщина ребёнка сразу не отдала. Через некоторое время её всё же удалось убедить передать новорождённого врачу.

Из кафе Рыженкову вместе с сыном доставили в роддом ГКБ им. Юдина. Позднее Арину направили на беседу к психиатру, а затем положили с лёгкой формой коронавируса в инфекционную клинику.

Арина Рыженкова была участницей шестого сезона «Фабрики звёзд», который вышел в 2006 году. Вместе с ней в проекте принимали участие Роман Архипов из группы «Челси», певица Зара, Прохор Шаляпин и Дмитрий Колдун.

Из программы Рыженкова ушла первой, после этого вела закрытый образ жизни, практически ни с кем не общалась.

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