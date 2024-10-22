Экс-мэр Моршанска объяснил увольнение проблемами со здоровьем

Мэр города Моршанска Тамбовской области Алексей Банников объяснил, что причиной его увольнения стало ухудшение здоровья. Об этом он рассказал в беседе с «Известиями» 22 октября.

Чиновник отметил, что его слова о том, что местный житель погиб в ходе СВО ради ремонта моста, были «вырваны из контекста по заказу украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПСО)». По его словам, эта информация была подхвачена российскими СМИ, что привело к общественному резонансу.

«Я сказал, что он погиб за всех нас, за наших детей, за их будущее, чтобы они могли отдыхать в лагерях, чтобы город благоустраивался, чтобы набережную сделали и мост начали ремонтировать. Мы говорили именно об этом мосте, потому что сестра погибшего рассказала, что он упоминал его в последнем телефонном разговоре, так как они жили рядом с ним с детства», — уточнил Банников.

Экс-мэр также подчеркнул, что ситуация негативно сказалась на его здоровье. В июле он перенес операцию на сердце, и восстановление может занять несколько месяцев. Кроме того, он считает, что не может оставить город без прямого руководства, поэтому переходит на менее напряженную работу.

20 июня на странице Банникова в социальной сети «ВКонтакте» было опубликовано видео, на котором он вручает орден Мужества сестре бойца, погибшего в зоне СВО. В своей речи он сказал, что брат девушки отдал жизнь, «чтобы были спортивные площадки, чтобы мост наш наконец-то отремонтировали, чтобы набережная у нас была».