Вторник, 15 октября, 2024

Экс-министр стройкомплекса Василевский подозревается в покушении на мошенничество

Автор: Алексей Самохин

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Экс-министр строительного комплекса Рязанской области Дмитрий Василевский заключён под стражу до 10 декабря, сообщает РИА «МедиаРязань», ссылаясь на пресс-службу Советского районного суда Рязани.

По данным СМИ, Василевский подозревается в покушении на мошенничество. Следствие считает, что чиновник в период с июля 2023 по 11 октября 2024, действуя по предварительному сговору с неким «Е», путём обмана под предлогом оказания содействия в финансово-хозяйственной деятельности пытался совершить в Рязани хищение денежных средств, принадлежащих «Б». Злоумышленники собирались похитить 22 млн рублей, но сделать это не сумели по независящим от них обстоятельствам. 

О задержании Василевского стало известно 14 октября. 

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