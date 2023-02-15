Экс-глава касимовского предприятия осуждён на 3,5 года за растрату почти 10 млн рублей

Бывшего руководителя одного из муниципальных предприятий Касимова приговорили к лишению свободы за растрату в особо крупном размере. Подробности привели в СУ СКР по Рязанской области.

Суд признал достаточными для вынесения приговора доказательства, собранные отделом по расследованию особо важных дел регионального СУ СК. Подсудимый признан виновным в растрате почти 10 млн рублей.

Следователи установили, что в июне 2020 года обвиняемый, временно исполняя обязанности директора муниципального предприятия, с использованием своего служебного положения, умышленно растратил вверенные ему денежные средства предприятия на общую сумму почти 10 млн рублей под прикрытием выплаты кредиторской задолженности организации, которую планировали присоединить к предприятию. Деньги поступили на счёт фирмы, которую фактически контролировал обвиняемый.

Также подсудимый заключил и оплатил фиктивную сделку по приобретению и установке оборудования для предприятия на 740 тысяч рублей. По документам мнимые поставка и монтаж оборудования якобы осуществлены фирмой, подконтрольной обвиняемому. Таким образом произошла растрата вверенных руководителю денежных средств в крупном размере.

Оперативное сопровождение уголовного дела вели сотрудники УФСБ по Рязанской области.

Суд назначил виновному 3 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима, со штрафом в 505 тысяч рублей. Также на осуждённого возложена обязанность возместить ущерб, причинённый преступлениями, в размере 10,7 млн рублей.