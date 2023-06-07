Экс-футболист «Анжи» Шамиль Гасанов попался с метадоном в Москве, сообщает 7 июня телеграм-канал Shot.

По данным источника, спортсмена задержали ночью в Солнцево, когда он перебегал дорогу в неположенном месте. При попытке пересечь Боровское шоссе 29-летнего футболиста задержал патруль.

Заметив, что мужчина нервничает, полицейские решили провести досмотр. В кармане правоохранители обнаружили свёрток с метадоном, замотанный синей изолентой.

Гасанов играл за «Анжи», «Енисей», норвежский «Тромсё». В настоящее время находится в составе узбекского клуба «Сурхан».

Сотрудники полиции проводят проверку.