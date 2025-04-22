Экс-депутат Рады Царев раскрыл два сценария финала СВО

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев рассказал в беседе с NEWS.ru о двух сценариях завершения спецоперации.
По его мнению, оба варианта имеют плюсы для России.
Собеседник издания считает, что этот сценарий подразумевает перевыборы на Украине, а также денацификацию и демилитаризацию.
Второй сценарий предполагает отказ Вашингтона от финансирования Киева, после чего Москва добьется своих целей военным путем.
Царев добавил, что мирный сценарий позволит избежать жертв среди населения и военных. В то же время победа на поле боя гарантирует выполнение задач СВО.