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Новости России

Экс-депутат Рады Царев раскрыл два сценария финала СВО

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Бывший депутат Верховной рады Олег Царев рассказал в беседе с NEWS.ru о двух сценариях завершения спецоперации.

По его мнению, оба варианта имеют плюсы для России.

«Самый вероятный: президент США Дональд Трамп додавит президента Украины Зеленского на выполнение условий России», — предположил Царев.

Собеседник издания считает, что этот сценарий подразумевает перевыборы на Украине, а также денацификацию и демилитаризацию.

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Второй сценарий предполагает отказ Вашингтона от финансирования Киева, после чего Москва добьется своих целей военным путем.

Царев добавил, что мирный сценарий позволит избежать жертв среди населения и военных. В то же время победа на поле боя гарантирует выполнение задач СВО.

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