Экс-боец ЧВК «Вагнер» убил любовницу пятью ударами ладонью

В Волгоградской области суд вынес приговор Сергею Неверову, бывшему бойцу частной военной компании «Вагнер», за убийство любовницы. Подробности сообщает портал V1.ru.

Согласно судебному решению, 29-летний Сергей Неверов, ранее привлекавшийся к ответственности за кражу и грабёж, лишил жизни возлюбленную пятью ударами.

Сергей Неверов отбывал наказание в исправительной колонии. Во время отбывания наказания он решил подписать контракт с ЧВК «Вагнер» и попал в зону проведения СВО.

Через полгода Неверов получил государственные награды и награды ЧВК «Вагнер», а также помилование от президента. После этого не стал продлевать контракт и вернулся на родину. Здесь экс-боец устроился работать подсобным рабочим цеха готовой продукции у местного предпринимателя.

В Елани у него появилась любовница. Мужчина и женщина не жили вместе, но регулярно встречались, проводили время, занимались сексом и распивали спиртные напитки.

Согласно тексту судебного решения, у любовницы Сергея Неверова были проблемы с алкоголем. Она злоупотребляла горячительными напитками и становилась агрессивной. По-трезвому просила близких забирать у неё спиртное в случае перебора.

Отец покойной говорил, что они с супругой удочерили её через несколько месяцев после рождения. У женщины было четверо детей, которых она регулярно выгоняла из дома, но они всё равно приходили, потому что любили мать. Муж-дальнобойщик ушёл от неё из ревности.

Неверов регулярно ссорился с любовницей, даже в присутствии её детей. Он говорил, что «воевал за её кровь». Во время очередной попойки пара поругалась, Сергей ударил подругу открытой ладонью пять раз по голове. При падении пострадавшая ударилась головой о табуретку.

Неверов уложил любовницу, как он думал, спать и лёг сам, а утром ушёл.

Мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд, учтя заслуги убийцы перед родиной и его криминальное прошлое, приговорил Неверова к 8 годам колонии строго режима. Приговор вступил в законную силу.