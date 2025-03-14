Весной 2025 года овощи в российских магазинах могут подорожать на 10% по сравнению с зимой, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы Университета «Синергия» Сергей Зайнуллин.

«Скорее всего, этой весной мы увидим рост цен на огурцы, помидоры, зелень и другие овощи. В первую очередь это связано с сезонным фактором. Погодные условия в большинстве регионов России пока не позволяют начинать посадку в открытый грунт. Запасы, оставшиеся с осени, к началу весны существенно истощены. Основными источниками поставок остаются Латинская Америка и Юго-Восточная Азия. Есть также тепличные овощи, но их стоимость значительно выше по сравнению с грунтовыми. Поэтому в течение весны цены могут вырасти примерно на 10%, а возможно, и больше», — объяснил Зайнуллин.

По его словам, темпы роста цен начнут снижаться в конце мая — начале июня, когда начнется сбор первых овощей, выращенных в открытом грунте.

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В начале марта 2025 года средняя стоимость 1 кг огурцов в российских магазинах составляет около 370 рублей, что на 30% выше, чем годом ранее. Цена 1 кг помидоров варьируется от 400 до 1 000 рублей в зависимости от сорта, что почти вдвое превышает показатели прошлого года.