Цены на продовольствие в России находятся в балансе. Пока некоторые категории товаров дорожают, популярные продукты, наоборот, упали в цене. О том, что в России теперь стоит дешевле, рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.
Снизились цены на овощи и фрукты, в среднем по России — на 2,4%. Дешевле теперь стоят лук и картофель (снижение на 7%). Морковь и капуста на 5-6%, помидоры и свекла подешевели на 3,5-4%.
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Минобороны РФ опубликовало сводку о ходе выполнения задач. На Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск вели наступательные действия в назначенных зонах ответственности и улучшили тактическое положение.
Активными действиями российских подразделений при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных...