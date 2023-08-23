Экономист Тимофеев перечислил популярные продукты, которые подешевели в России

Цены на продовольствие в России находятся в балансе. Пока некоторые категории товаров дорожают, популярные продукты, наоборот, упали в цене. О том, что в России теперь стоит дешевле, рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

— Например, сыр, творог и сливочное масло в Орловской области подешевели на 25-31 руб. Снизились цены на сметану и молоко. Социальные цены имеет гречка — 55-60 рублей, рис — 75-80 руб. за килограмм, — пояснил Тимофеев в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Снизились цены на овощи и фрукты, в среднем по России — на 2,4%. Дешевле теперь стоят лук и картофель (снижение на 7%). Морковь и капуста на 5-6%, помидоры и свекла подешевели на 3,5-4%.