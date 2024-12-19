Экономист Балынин оценил вероятность отмены санкций в 2025 году в 1%

Санкции против России могут быть полностью отменены в 2025 году с вероятностью всего 1%, а их смягчение оценивается в 20%. Об этом сообщил в интервью «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Я не верю, что США и Евросоюз напрямую отменят какие-либо санкции. Однако они могут внести определённые исключения. При этом очевидно, что эти шаги будут направлены не на помощь России, а на защиту их собственных экономических интересов. Всё это создает предпосылки для корректировок в незаконных ограничениях, введённых против нашей страны недружественными государствами. Подводя итог, вероятность полной отмены антироссийских санкций в 2025 году я оцениваю в 1%, вероятность их смягчения (включая возможные исключения) — в 20%», — пояснил Балынин.

Экономист также отметил, что введённые США и ЕС санкции негативно сказываются на их собственных экономиках, особенно на странах Европы. Например, в Европе значительно подорожали энергоресурсы, которые являются основой экономики. Это привело к массовым увольнениям, забастовкам и экономическому спаду в странах ЕС, добавил Балынин.

С 22 февраля 2022 года против России было введено более 15 тысяч санкций.