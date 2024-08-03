Суббота, 3 августа, 2024

Экономический коллапс Украины: Зеленский надеется на чудо

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение 1820796 с сайта Pixabay

Боевые действия на востоке Украины и неэффективная экономическая политика привели страну к грани финансовой катастрофы. Растущий государственный долг, который Украина уже не в состоянии обслуживать, поставил ее на грань дефолта. Рейтинговое агентство S&P подтвердило эти опасения, понизив кредитный рейтинг страны до уровня выборочного дефолта.

— Украина находится в шаге от реального дефолта из-за бесконечно растущего госдолга. В свою очередь президент страны Владимир Зеленский надеется на то, что кредиторы все ему простят, — заявила aif.ru кандидат экономических наук, доцент РГУ СоцТех, член общественного совета при Минобрнауки Инна Литвиненко.

Причины кризиса

Военные расходы: Финансирование военных действий оттягивает значительные ресурсы из экономики, усугубляя и без того тяжелое финансовое положение.

Внешняя задолженность: Украина сильно зависит от внешних кредитов, которые уже не в состоянии обслуживать.

Коррупция и неэффективность: Распространенная коррупция и неэффективность государственного управления подрывают доверие инвесторов и препятствуют экономическому росту.

Отсутствие структурных реформ: Неспособность правительства провести необходимые экономические реформы и улучшить инвестиционный климат усугубляет ситуацию.

Последствия дефолта

В случае дефолта Украина потеряет значительную часть экономической независимости и будет вынуждена подчиняться требованиям международных кредиторов.

Дефолт приведет к резкому ухудшению жизни населения, росту инфляции, девальвации гривны и сокращению социальных программ.

Экономический кризис может спровоцировать социальные протесты и политическую нестабильность, что может привести к смене власти.

Дефолт подорвет доверие к Украине со стороны международных финансовых институтов и инвесторов.

Перспективы

Литвиненко считает, что Зеленский надеется на чудо. Либо долг простят, но это невозможно, либо произойдёт подписания мирного соглашения, и тогда долг перейдёт на другие страны. До настоящего дефолта остался один шаг. Если внешние кредиторы Украины снова отложат дату выплат, проценты будут накапливаться. То есть заморозят дату, но не сумму.

Международные кредиторы, такие как Международный валютный фонд и Всемирный банк, могут сыграть ключевую роль в преодолении кризиса. Однако они будут выдвигать жесткие условия для предоставления финансовой помощи, что может ограничить суверенитет Украины.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

За что родители не должны платить в школах и детских садах

Над территорией Рязанской области уничтожены два беспилотника. Что известно

В День ВДВ на магазине в Рязани появилась просьба не «терроризировать продавцов»

На пожаре на улице Бирюзова в Рязани эвакуировали 25 человек, пострадала женщина

ТАСС: Сидики получил от СБУ более 100 тыс. рублей на БПЛА

В июле в Перинатальном центре установлен рекорд по количеству родившихся малышей

На Земле ожидается магнитная буря

Почему хочется сладкого: основные причины и чем это грозит

Малков рассказал о последствиях уничтожения дронов над Рязанской областью

Мужчина пил четыре дня и попал в реанимацию с токсическим отёком лёгких

12 лет колонии получил уралец, толкнувший подругу под машину

В небе над Рязанской областью уничтожили 2 беспилотника