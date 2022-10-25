Экологи призывают жителей России выступить против уборки осенней листвы

Эксперты Движения ЭКА призывают россиян отправить мэрам своих городов официальное обращение против уборки осенней листвы. Об этом сообщает пресс-служба Движения ЭКА.
Как считают экологи, уборка опавшей листвы разрушает экосистему верхнего почвенного слоя и приводит к гибели городских деревьев, кустарников, птиц и белок. С таким мнением согласны директор Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Ретеюм и агроном по защите растений Евгения Хабарова.
По мнению Евгении Хабаровой, сбор листвы в одноразовые мешки с дальнейшим вывозом на полигоны — абсолютное кощунство.
Алексей Ретеюм рассказал, что в «Аптекарском огороде» листва не убирается нигде, кроме дорожек и газонов.
Эксперт также рекомендует сокращать количество газонов в пользу луговых сообществ или разнотравья, состоящих из растений российской средней полосы.
Образец и советы по отправке обращения — в статье эксперта на платформе Ecowiki.ru.
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