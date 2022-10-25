Вторник, 25 октября, 2022
Татьяна Проводина

Экологи призывают жителей России выступить против уборки осенней листвы

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Photo by form PxHere

Эксперты Движения ЭКА призывают россиян отправить мэрам своих городов официальное обращение против уборки осенней листвы. Об этом сообщает пресс-служба Движения ЭКА.

Как считают экологи, уборка опавшей листвы разрушает экосистему верхнего почвенного слоя и приводит к гибели городских деревьев, кустарников, птиц и белок. С таким мнением согласны директор Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Ретеюм и агроном по защите растений Евгения Хабарова.

По мнению Евгении Хабаровой, сбор листвы в одноразовые мешки с дальнейшим вывозом на полигоны — абсолютное кощунство.

Евгения Хабарова: «Следует запретить сбор листвы в одноразовые мешки, а в дальнейшем организовывать места компостирования непосредственно на территориях крупных рекреационных зон. Это уменьшит трудозатраты и затраты на логистику, расходные материалы»

Алексей Ретеюм рассказал, что в «Аптекарском огороде» листва не убирается нигде, кроме дорожек и газонов.

Алексей Ретеюм: «Вывоз листвы приводит к тому, что не происходит возврат органических веществ в почву, как это должно быть в природных сообществах, в результате чего почвы стремительно деградируют. Компостные ящики для листвы можно организовать в городских и школьных дворах. За зиму опад перегниет, а весной получится отличное удобрение для цветников»

Эксперт также рекомендует сокращать количество газонов в пользу луговых сообществ или разнотравья, состоящих из растений российской средней полосы.

Образец и советы по отправке обращения — в статье эксперта на платформе Ecowiki.ru.

Экологи призывают жителей России выступить против уборки осенней листвы

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