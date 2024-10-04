Пятница, 4 октября, 2024

«Эко-Пронск» объяснил, почему не всегда вывозятся крупногабаритные отходы

Автор: Алексей Самохин

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Фото: vk.com/regoperator62

Региональный мусорный оператор «Эко-Пронск» на странице ВКонтакте ответил на вопрос, почему в Рязани не всегда вывозятся крупногабаритные отходы.

Пользователь соцсети описал ситуацию: во двор приехал мусоровоз, забрал баки в кузов, а крупногабаритные отходы оставил на месте. Рязанец попросил объяснить, почему вообще происходят такие явления.

По словам Ильи Крюкова, специалиста в сфере обращения с отходами, имеющего опыт работы водителем коммунальной техники, вывоз мусора — сложный технологический процесс. 

Для транспортировки разных видов отходов существуют разные виды техники. Например, ТКО (твёрдые коммунальные отходы) вывозят мусоровозы с боковой или задней загрузкой. Для перевозки крупногабаритного мусора они не подходят. Для него используют, в зависимости от конкретной ситуации, либо «ломовозы», либо так называемые «бункеровозы». 

«Ломовоз» — машина, оснащённая специальной стальной «рукой», способной ухватить крупногабаритный груз. 

— У каждого из этих типов автомобилей — свой график, своя система нормативов, своя специфика работы. И это логично, — заявил Крюков. 

Также специалист пояснил, что уборка контейнерной площадки и прилегающей территории — зона ответственности управляющей компании. Мусор, который не относится к ТКО, например, строительные отходы, должен вывозить сам собственник. Если установить владельца невозможно, этим должна заниматься УК. 

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