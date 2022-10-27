Экипаж разбившегося в Рязани ИЛ-76 удостоен государственных наград

Губернатор Денис Паслер и командующий Военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов 27 октября вручили государственные награды летчикам 18 военно-транспортной авиационной дивизии и семьям погибших членов экипажа. Об этом сообщила пресс-служба правительства Оренбургской области.

Крушение самолёта Ил-76 произошло в Рязани ночью 24 июня 2022 года. Лётчики сумели отвести неисправный борт от жилых домов в поле. При падении пятеро из девяти членов экипажа погибли.

Денис Паслер принёс соболезнования семьям погибших, отметив, что для него большая честь вручать награды, присвоенные президентом России Владимиром Путиным.

— К сожалению, нам не вернуть пятерых членов экипажа. Это огромная утрата, о которой Оренбургская область скорбит и сегодня, — цитирует главу региона пресс-служба правительства.

Звание Героя России посмертно присвоено подполковнику Владимиру Петрушину. Орденами мужества посмертно награждены майор Степан Перминов, майор Николай Горбунов, прапорщик Дмитрий Андреев, курсант Алексей Лобанов. Награды передали членам семей погибших.

Орденом Мужества награждены капитан Виталий Гусаров, старшина Сергей Харисов, сержант Серик Дусаев, выжившие в авиакатастрофе.

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