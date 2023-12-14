Ясновидящая рассказала, как правильно подготовиться к встрече Нового года

Ясновидящая Инна Мишина рассказала, как подготовиться к Новому году, чтобы все желания сбылись.

В первую очередь, отметила Мишина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», необходимо провести уборку окружающего пространства:

Пересмотрите каждую комнату и избавьтесь от ненужных вещей. Смело выбрасывайте старую одежду и обувь, разбитую посуду, засохшие цветы в горшках.

Для очистки также можно использовать ароматические травы: белый кедр или сандал.

Дракон любит яшму, черный агат, зеленый нефрит и золотой пирит – эти камни можно надеть в новогоднюю ночь, чтобы привлечь в жизнь мудрость, благополучие и богатство. Деньги в дом принесет кошелек, который следует положить под елку. Перед этим его нужно заполнить монетами или крупными купюрами.

Перед праздником двери и окна в доме лучше открыть, чтобы из дома вышла старая энергия и пришла новая, заключила ясновидящая.