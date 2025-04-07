Ясновидящая раскрыла подробности о смерти Паши Техника

Известный рэп-исполнитель и музыкальный продюсер Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев) скончался 4 апреля в Таиланде. У него развился септический шок на фоне тяжелой бактериальной пневмонии. В последние дни у артиста начали отказывать органы, в том числе печень и почки.

Ясновидящая Инна Алексеева (Мишина) рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что почувствовала скорую смерть Павла ещё при их последней встрече в августе 2024 года.

По её словам, по глазам и энергетике она поняла, что он тяжело болен:

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«У него болели все органы. Он сам не раз говорил, что устал от жизни и хочет уйти. Возможно, он просто опустил руки из-за всех событий, происходивших в его жизни, и закрыл глаза на всё. Он часто повторял: „Я устал“. Это слышала не только я. Он был готов уйти», — поделилась она с изданием.

Также Алексеева не исключила возможность внешнего магического воздействия на здоровье Паши Техника.

«Такое возможно, но я не думаю, что это стало главной причиной. В ближнем кругу его, безусловно, любили. Конечно, у каждого есть недоброжелатели — возможно, кто-то пожелал ему зла. Но, на мой взгляд, он просто запутался в жизни. Он был творческим человеком с особенной аудиторией. Я горжусь им. Несмотря на всё, что он пережил, он всегда улыбался. Видно было, что ему плохо, но он продолжал улыбаться», — добавила экстрасенс.

Паша Техник сам неоднократно говорил о нежелании жить. Его не раз спасали в критических ситуациях. Впрочем, по словам ясновидящей, говорить о преднамеренном отравлении сложно.

«Скорее всего, это была общая интоксикация организма. Сейчас глупо искать виноватых или строить догадки, как именно это произошло. Больше всего меня злит то, что пишут в интернете. Человека больше нет, он не может ответить, а на него льётся грязь. Особенно обидно, когда ты знал его лично и совсем с другой стороны. Он был весёлым даже в самые тяжёлые моменты, лёгким в общении, не зазнавшимся, зависимым от людей и своего творчества», — подытожила Алексеева.

Тело Паши Техника прибудет в Москву 9 апреля, дата похорон уточняется, прощальная церемония будет открытой, чтобы все желающие смогли проститься с Пашей. Об этом сообщил «Проект выжившие».