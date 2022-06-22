Ярославский депутат Миша Халтян сбил мотоциклиста

Во вторник, 21 июня, у памятника Ярославу Мудрому произошла авария с участием депутата муниципалитета Ярославля Миши Халтяна, пишет 76.RU.

По предварительной версии, автомобиль парламентария сбил мотоциклиста. По словам байкера, он ехал по правой полосе — по круговому движению, в то время как иномарка Lexus находилась слева.

«Вдруг он решил повернуть на Московский проспект и въехал мне в заднее колесо», — рассказал мотоциклист Николай Алексеев.

Депутат считает, что в произошедшем виноват мотоциклист. По его мнению, байкер подрезал его. В ДТП никто не пострадал, проводится проверка.