Ярославский депутат Фомичев заявил о страшной ошибке в своей жизни

Депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев в ходе первого заседания в Кировском районном суде раскаялся в содеянном, пишет АиФ.

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Парламентария, который руководит группой компаний «Фора», обвиняют в даче взяток и посредничестве во взяточничестве. Он признался, что совершил страшную ошибку в своей жизни.

«В данную ситуацию попал где-то смалодушничав, где-то не понимая, что происходит. В основном из-за шантажа и вовлечения в такую ситуацию, в которой не понимаешь, что и как делать», — пояснил Фомичев.

Подсудимый обвинил чиновников в создании схемы, при которой компания при заключении госконтрактов полностью зависела от их действий. По его словам, они не оплачивали выполненные работы по строительству квартир в домах для детей-сирот.

«Таких контрактов в итоге заключилось три штуки, из них два – с нашей компанией. Были заключены под давлением, абсолютно коммерчески невыгодные», – уточнил депутат.

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Как утверждает Фомичев, он не мог отказаться от дачи взяток из-за уже имеющегося контракта, по которому были долги в 90 миллионов рублей.