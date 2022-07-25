Ярославцы жалуются, что не могут попасть на дачные участки

Жители Ярославля жалуются, что не могут попасть на дачные участки из-за очередей на речной трамвай до Толги, пишет ЭХО76.

По словам горожан, желающих полюбоваться просторами, им приходится стоять в ожидании иногда и несколько часов.

«Хотели прокатиться, но видимо, не судьба. Люди в очереди стоят часами», – рассказал ярославец.

Дачники пояснили, что с помощью водного транспорта добираются до своих загородных участков. Однако из-за людей, которые хотят просто покататься, места быстро заканчиваются. Они предлагают разделить рейсы прогулочные и дачные.