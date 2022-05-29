Ярославцы пришли в ужас от благоустройства Юбилейного парка

Жители Ярославля пожаловались на проблемы с благоустройством Юбилейного парка, пишет 76.RU.

По словам очевидцев, территория общественного пространства, в котором идут работы, выглядит неважно.

«Слов нет. «Решения для людей». Парк в грязи, асфальт в песок, дорожки разваливаются», — написал Александр Громов.

В 2019 году во время первого этапа благоустройства в Юбилейном появилась горка из грязи. После этого за благоустройство взялась компания «Ярдорремстрой». Подрядчик надолго замораживал работы в парке из-за отсутствия стройматериалов. Ранее чиновники сообщили, что территорию отремонтируют не позднее июля.