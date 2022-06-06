15.9 C
Рязань
Понедельник, 6 июня, 2022

Ярославцев возмутили жалобы украинских беженцев на условия проживания

spot_img
powder

Ярославцев возмутили жалобы украинских беженцев на условия проживания

Жители Ярославской области возмутились жалобы беженцев из Украины жалуются на условия проживания в регионе, пишет 76.RU.

Ранее сообщалось, что размещенных в общежитии колледжа в Переславле-Залесском не устраивают комнаты без ремонта и старая мебель.

Некоторые пользователи заявили, что студенты живут в таких условиях, однако никто не обращает внимание на их недовольство. Нашлись и те, кто вовсе призвал недовольных «возвращаться на родину». Другие же посоветовали беженцам самим навести порядок.

Однако другая часть комментаторов призвала не злиться на беженцев, поскольку скоро им найдут работу и обустроят общежитие. Некоторые назвали возмущенных ярославцев «провокаторами».

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7