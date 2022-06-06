Ярославцев возмутили жалобы украинских беженцев на условия проживания

Жители Ярославской области возмутились жалобы беженцев из Украины жалуются на условия проживания в регионе, пишет 76.RU.

Ранее сообщалось, что размещенных в общежитии колледжа в Переславле-Залесском не устраивают комнаты без ремонта и старая мебель.

Некоторые пользователи заявили, что студенты живут в таких условиях, однако никто не обращает внимание на их недовольство. Нашлись и те, кто вовсе призвал недовольных «возвращаться на родину». Другие же посоветовали беженцам самим навести порядок.

Однако другая часть комментаторов призвала не злиться на беженцев, поскольку скоро им найдут работу и обустроят общежитие. Некоторые назвали возмущенных ярославцев «провокаторами».