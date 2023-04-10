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Понедельник, 10 апреля, 2023
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Ярославцев удивило попадание Тутаева в рейтинг комфортных городов для жизни

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Жители Ярославля обсудили попадание Тутаева в рейтинг комфортных городов для жизни, сообщил «Про Город».

Согласно исследованию Минстроя, Тутаев по индексу качества городской среды попал в пятерку лидеров среди малых городов, получив 243 балла из возможных 360.

«Ну, все, валить надо из Ярика, раз даже Тутаев оказался лучше», – обратил внимание ярославец.

В комментариях одна из девушек отметила, что в Тутаеве намного чище, чем во многих районах Ярославля.

«И крысы голубей не гоняют, как в Брагино, например», – написала она.

При этом другой молодой человек признался, что ярославские девушки прекращают с ним общение, когда узнают, что он из Тутаева.

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