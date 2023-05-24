Ярославцев предупредили о больших проблемах щитовидной железы

Главный эндокринолог департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Мария Яновская рассказала «Городским новостям» об опасности проблем с щитовидной железой.

По ее словам, самая распространенная связанная болезнь – гипотиреоз. Его причина – недостаток йода в организме, который приводит к апатии, слабости и ухудшению памяти

«Чтобы захватить из крови те крохи йода, которые есть в организме, железа начинает увеличиваться в размерах, и у человека постепенно вырастает зоб», – отметила Яновская.

Врач пояснила, что «укротить» взбунтовавшуюся железу можно только с помощью препаратов, блокирующих выработку лишних гормонов. Если же заболевание запущено, часть железы придется удалять хирургическим путем. Во время лечения нужно придерживаться нескольких правил.

«Сократить потребление йодсодержащих продуктов и не пользоваться йодированной солью. Солнечные ванны противопоказаны», – отметила специалист.

Яновская также призвала не нервничать по пустякам, избегать инфекционных заболеваний и не злоупотреблять загаром.