Ярославцев предупредили о больших проблемах щитовидной железы

Главный эндокринолог департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Мария Яновская рассказала «Городским новостям» об опасности проблем с щитовидной железой.
По ее словам, самая распространенная связанная болезнь – гипотиреоз. Его причина – недостаток йода в организме, который приводит к апатии, слабости и ухудшению памяти
Врач пояснила, что «укротить» взбунтовавшуюся железу можно только с помощью препаратов, блокирующих выработку лишних гормонов. Если же заболевание запущено, часть железы придется удалять хирургическим путем. Во время лечения нужно придерживаться нескольких правил.
Яновская также призвала не нервничать по пустякам, избегать инфекционных заболеваний и не злоупотреблять загаром.