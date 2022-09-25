Воскресенье, 25 сентября, 2022
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Ярославцам стали приходить повестки на военные сборы, которые были отменены

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Источник: Объясняем.Рязанская область ВКонтакте

В Ярославской области мужчинам стали приходить повестки на проверочные сборы приписного состава, пишет 76.RU.

Выяснилось, что жители региона начали получать уведомления за день и после объявления частичной мобилизации в России. По этой причине в стране отменили военные сборы, однако в повестках указана именно эта причина для визита в военкомат.

«Мне сказали, что на данный момент сборы отменили и объявили мобилизацию. И что теперь все, кому были вручены повестки на сборы, ожидают повестки по мобилизации», – рассказала жительница Ростова Великого.

Оператор горячей линии по мобилизации не смогла ответить, является ли получение повестки на сборы мобилизацией. Ответ на этот вопрос в ближайшее время появится на официальном сайте «Объясняем.РФ».

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