Ярослав Нилов: На рынке труда в России сложилась уникальная ситуация

На рынке труда в России сложилась уникальная ситуация, рассказал «Парламентской газете» председатель думского Комитета по труду, социальной защите и делам ветеранов Ярослав Нилов.

— Уровень безработицы крайне низок, и я впервые за много лет получил письма от работодателей, которые просят предоставить им дополнительные трудовые ресурсы. Они готовы принять на работу новых сотрудников, предоставить им жильё, помочь с переобучением и предложить дополнительные социальные льготы, — рассказал депутат.

Нилов отмечает, что в России не получается обеспечить все потребности внутреннего рынка, поэтому приходится приглашать иностранцев. Однако этот процесс должен быть тщательно контролируемым и основываться на потребностях конкретных отраслей, регионов и предприятий.

По мнению Нилова, особое внимание следует уделять людям, которые приезжают к нам по безвизовому режиму, получают патенты или работают нелегально, нарушая миграционное законодательство. Необходимо разработать специальный правовой режим для таких случаев.

Причина дисбаланса на рынке труда заключается в отсутствии синхронного подхода к вопросам подготовки кадров и спроса со стороны работодателей. Целевой набор в вузы, который у нас действует, не всегда эффективен. Многие студенты используют его только для того, чтобы поступить на льготных условиях, а затем найти другие возможности для трудоустройства.

Целевой набор не всегда обеспечивает потребности рынка труда, особенно в регионах. Необходимо навести там жёсткий порядок, считает парламентарий.

Работодатель должен раскрыть свои карты и дать чёткое представление о том, что молодой человек, поступая в вуз, после получения диплома получит рабочее место с определённой заработной платой и социальным пакетом. Это позволит студентам планировать своё будущее и быть уверенными в том, что их усилия будут вознаграждены.

— Без системы распределения, которая работала в советское время, мы не обойдёмся, — отмечает Нилов. — Однако здесь должен быть очень гибкий и тонкий подход. Например, регионы могут сопровождать будущего специалиста весь период обучения, а чтобы избежать перехода в другую специальность или отъезда, не выдавать диплом о высшем образовании до тех пор, пока не будет выполнена обязательная отработка.