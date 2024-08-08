Ярослав Нилов: На рынке труда в России сложилась уникальная ситуация

На рынке труда в России сложилась уникальная ситуация, рассказал «Парламентской газете» председатель думского Комитета по труду, социальной защите и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Нилов отмечает, что в России не получается обеспечить все потребности внутреннего рынка, поэтому приходится приглашать иностранцев. Однако этот процесс должен быть тщательно контролируемым и основываться на потребностях конкретных отраслей, регионов и предприятий.
По мнению Нилова, особое внимание следует уделять людям, которые приезжают к нам по безвизовому режиму, получают патенты или работают нелегально, нарушая миграционное законодательство. Необходимо разработать специальный правовой режим для таких случаев.
Причина дисбаланса на рынке труда заключается в отсутствии синхронного подхода к вопросам подготовки кадров и спроса со стороны работодателей. Целевой набор в вузы, который у нас действует, не всегда эффективен. Многие студенты используют его только для того, чтобы поступить на льготных условиях, а затем найти другие возможности для трудоустройства.
Целевой набор не всегда обеспечивает потребности рынка труда, особенно в регионах. Необходимо навести там жёсткий порядок, считает парламентарий.
Работодатель должен раскрыть свои карты и дать чёткое представление о том, что молодой человек, поступая в вуз, после получения диплома получит рабочее место с определённой заработной платой и социальным пакетом. Это позволит студентам планировать своё будущее и быть уверенными в том, что их усилия будут вознаграждены.