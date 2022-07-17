Ярмарку на Лыбедском бульваре планируют усовершенствовать

Ярмарку выходного дня на Лыбедском бульваре планируют усовершенствовать.

Рязанцы комментируют пост, размещённый в соцсети ВКонтакте Павла Малкова. Один из жителей города усомнился в успешном развитии пешеходного маршрута по центру Рязани при наличии такой «помойки»:

«Какие велосипедные, пешеходные дорожки, туристы и прочее когда такая помойка в центре города?»

Администрация Рязани сообщила, что специализированная ярмарка по продаже поддержанных вещей на Лыбедском бульваре работает законно.

В комментарии городской мэрии говорится, что поступило предложение усовершенствовать работы ярмарки на площадке вдоль асфальтированной дорожки от улицы Горького до стадиона «Спартак».