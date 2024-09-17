Вторник, 17 сентября, 2024

Ярмарка домашней продукции собрала рязанцев на площади Победы

Автор: 7info7

Опубликовано

17 сентября на площади Победы в Рязани прошла яркая ярмарка домашней продукции. Местные производители с удовольствием продемонстрировали разнообразие сладостей и выпечки, включая традиционные блюда. Посетителям ярмарки были предложены ароматные пироги, различные варенья и мед, которые сразу пришлись по вкусу зрителям.

В рамках данного мероприятия была организована насыщенная культурная программа, включающая концерт, посвященный русским традициям и завершению лета. На сцене звучали народные песни и мелодии, создававшие атмосферу праздника и возвращавшие слушателей к корням. Гости могли насладиться не только вкусными блюдами, но и выступлениями талантливых артистов, которые поднимали настроение и вызывали у присутствующих желание аплодировать.

Ярмарка стала площадкой для поддержки местных производителей, а также собрала жителей города в атмосфере праздника и традиций. Часть вырученных средств от продажи продукции будет направлена на поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Ярмарка домашней продукции собрала рязанцев на площади Победы
Ярмарка домашней продукции собрала рязанцев на площади Победы
Ярмарка домашней продукции собрала рязанцев на площади Победы

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