Яркий и музыкальный «Летучий корабль» отправился в путь на платформе Wink.ru

Российская музыкальная сказка со звездным актерским составом «Летучий корабль» (6+) три недели подряд возглавляла топ кинопроката, собрав более 1 миллиарда рублей кассовых сборов в России и СНГ. Сразу после успеха на большом экране фильм появится в онлайн-кинотеатре Wink.ru. Главные роли исполнили Полина Гагарина, Леонид Ярмольник, Ксения Трейстер, Александр Метелкин, Сергей Гармаш и Федор Добронравов. Режиссер картины — Илья Учитель («Стрельцов»), а в роли генерального продюсера впервые выступил режиссер Алексей Учитель.

Царь собирается выдать свою дочь Забаву за красавца Поля, единственного наследника богача Полкана. Вот только царевна хочет выйти замуж по любви. Ее неожиданное знакомство с простым, но честным и обаятельным матросом Иваном вносит смуту в планы хитреца Поля заполучить корону. И если в руках злодея темная магия и богатство, то на стороне Ивана — волшебные существа, любовь и мечта.

«Наш фильм про любовь и про мечту. Про то, что они в конечном счете всегда побеждают. Любой фильм такого рода про это и есть. И слава Богу, пусть так и будет», — поделился режиссер Илья Учитель.

«В этом фильме столько доброты, столько счастья, столько мечты, юмора. Это картина — праздник. Сейчас такое время, что семейное кино очень важно — в государственном смысле, в том, как мы растим детей, насколько нам хватает времени, чтобы уделить его им. У нас же детского кино очень мало, почти нет. Детское кино нужно снимать почти так же, как взрослое, только лучше. Я думаю, что у Ильи Алексеевича это получилось. Кино получилось удивительное», — отметил актер Леонид Ярмольник, сыгравший Царя.

«Я согласилась сразу! Это все было удивительно — начиная от читки и заканчивая этим километровым рыжим париком, который надевался на меня часами. Надеюсь, что этот фильм останется навсегда, как и мультфильм. Это искусство, а оно должно оставлять след в вечности», — считает певица и актриса Полина Гагарина, сыгравшая Леди Джейн.

Также в фильме сыграли Андрей Бурковский, Анна Уколова, Максим Емельянов, Екатерина Агеева, Евгений Пилипенко и другие.

Киносказка «Летучий корабль» стала экранизацией одноименного советского мультфильма режиссера Гарри Бардина, созданного в 1979 году по мотивам русской народной сказки.

О фильме

Производство: Киностудия «РОК» при поддержке Фонда кино, онлайн-кинотеатра Okko, киностудии «Союзмультфильм», кинокомпании «Контент-Клуб»

Жанр: романтическая сказка, приключения, комедия

Хронометраж: 100 минут

Возрастное ограничение: 6+

Генеральный продюсер: Алексей Учитель

Продюсеры: Юлиана Слащева, Эльвира Дмитриевская, Антон Сиренко, Тимур Вайнштейн, Анастасия Акопян

Ассоциированный продюсер: Максим Рогальский

Режиссер-постановщик: Илья Учитель

Автор сценария: Константин Челидзе

Оператор-постановщик: Морад Абдель-Фаттах

Режиссер монтажа: Александр Кошелев

Композитор: Савва Розанов

Художники-постановщики: Сергей Февралев, Тимур Шагиахмедов

Художник по костюмам: Надежда Васильева

Художник по гриму: Ирина Илларионова

CG супервайзер: Вячеслав Болтенков

В ролях: Александр Метелкин, Ксения Трейстер, Андрей Бурковский, Леонид Ярмольник, Полина Гагарина, Федор Добронравов, Сергей Гармаш и другие.

Реклама: ПАО «Ростелеком», ИНН: 7707049388

erid: 2VtzqvwXt2S