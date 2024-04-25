Яркая Барби и пушистый Кот-2 выйдут на сцену во втором полуфинале «Маски» (12+)

В это воскресенье, 28 апреля, телеканал НТВ покажет второй полуфинал юбилейного пятого сезона главного шоу страны «Маска» (12+). По традиции на сцену выйдут два новых героя: Барби и Кот-2, серый брат очаровательного рыжего Кота. Они представят свои музыкальные номера, пообщаются с жюри и дадут несколько подсказок о себе, а затем снимут маски, сообщает пресс-служба телеканала.

Появление новых персонажей в полуфиналах шоу — добрая традиция, зародившаяся ещё в первом сезоне проекта. Специальными гостями прошлого выпуска стали Кай Метов и Ева Польна. Они скрывались под масками Космонавта и Тыквы, обоих артистов члены жюри угадали почти единогласно. В предыдущих сезонах в качестве специальных гостей выступали Сергей Лазарев, Юлианна Караулова, Ида Галич, Влад Сташевский, Александр Шоуа, Бедрос Киркоров, Шура, МакSим и другие звёзды. Кого-то из них жюри узнавали с первых нот, других же не могли идентифицировать до последнего.

Фото: НТВ

Что приготовили новые герои Барби и Кот-2 для второго полуфинала пятого сезона, удастся ли им остаться инкогнито, и получится ли у звёздных детективов разгадать, кто из известных людей скрывается под масками, зрители узнают уже в это воскресенье.

Напомним, премьера пятого сезона «Маски» состоялась 18 февраля. В шоу осталось всего пять участников: Бабочка, Енот, Кот, Змей Горыныч и Матрёшка. Один из них раскроет тайну своей личности во втором полуфинале, а остальные четверо примут участие в грандиозном финале, который НТВ покажет 5 мая.

Производством шоу занимается компания «ВайТ Медиа».