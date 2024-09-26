Яна Кошкина станет главой города в новом фильме ТНТ «Мэр поневоле»

Телеканал ТНТ объявил о старте съёмок нового комедийного фильма «Мэр поневоле» (16+). В центре сюжета — бывшая текила-гёрл, которая неожиданно возглавляет администрацию провинциального городка. Проект ставит режиссёр Радда Новикова («Интерны», «Девушки с Макаровым»), в главных ролях — Яна Кошкина, Ян Цапник и Кирилл Нагиев.

Мэр города Николай Николаевич (Ян Цапник) представляет своего нового зама. Крупного специалиста, которого он переманил из столицы. В администрации никто и не догадывается, что еще неделю назад Катерина Петровна (Яна Кошкина) была текила-герл. После серьёзного разговора с местным авторитетом, мэр выпивает лишнего и впадает в кому. Теперь, Катрин — исполняющая обязанности мэра, так решил тот самый авторитет.

Катрин планирует просто наслаждаться жизнью в новом статусе, но все меняет знакомство с Сергеем (Кирилл Нагиев) — молодым врачом, который любит свое дело и свой Лисьегорск. Возникшие чувства к Сергею мотивируют Катрин вплотную заняться провинциальным городом и сделать его хоть немного похожим на столицу.

В главных ролях: Яна Кошкина, Ян Цапник, Кирилл Нагиев, Александра Емельянова, Екатерина Кабак, Татьяна Догилева, Константин Карасик, Сергей Фролов, Артур Ваха и другие.

Генеральные продюсеры: Тина Канделаки, Лика Бланк, Аркадий Водахов, Марина Разумова, Борис Ханчалян и Сергей Косинский. Ведущий продюсер: Алексей Титов. Креативный продюсер: Андрей Никифоров. Авторы сценария: Павел Маркин, Андрей Орлов, Евгений Чукаров и Роман Филин. Режиссёр-постановщик: Радда Новикова.