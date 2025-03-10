Ядовитая кобра вцепилась в пенис мужчине в Бразилии

В Бразилии местный житель пострадал от укуса королевской кобры, которая впилась ему в пах, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошёл в национальном парке в регионе Пантанал и попал на видео. На кадрах видно, как змея через джинсы вцепилась мужчине в пах и вонзила зубы. Очевидцы пытались разжать её челюсти с помощью металлического стержня, обливали водой, но безуспешно. Всё это время пострадавший кричал от боли, пишет «Московский комсомолец».

В итоге змею всё же удалось снять. Мужчину срочно госпитализировали, его текущее состояние остаётся неизвестным.

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Королевская кобра — одна из самых ядовитых змей в мире. Без противоядия после укуса человек может умереть всего за 15 минут.