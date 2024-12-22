«Я открыл дверь с ноги». Ян Цапник рассказал, как попал в «Бригаду»

В это воскресенье в 23:30 на ТНТ покажут новый выпуск «Шоу Воли» (18+). Первым гостем станет легенда мирового балета, выдающийся танцовщик и хореограф Андрис Лиепа. Он расскажет не только о своих грядущих постановках и встречах с выдающимися личностями, в том числе и с принцессой Дианой, но и признается в неожиданном – в том, что был одним из первых советских скейтеров.

«Мой папа поехал на гастроли и во Франции увидел около Эйфелевой башни ребят, которые катаются на скейте. Видео тогда не было, поэтому он сделал для меня две или три фотографии, а потом пошел в магазин и купил скейтборд», – вспоминает Андрис.

Прямо в студии 62-летний Лиепа покажет несколько трюков на доске, чем сильно удивит Павла Волю и Илью Соболева.

Фото пресс-службы ТНТ

Следом ведущие пообщаются с актерами фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» Дмитрием Чеботаревым, Денисом Власенко и Катей Червовой. Они расскажут о грядущей новогодней премьере, а еще попробуют себя в искусстве озвучки.

Фото пресс-службы ТНТ

Ну, и под занавес Павел Воля пообщается с исполнителями главных ролей в другой картине – «Баба Яга спасает Новый год» Яном Цапником, Глафирой Тархановой и Юлией Такшиной. Все трое поделятся неожиданными историями из своей жизни. Так, Глафира Тарханова вспомнит, как много лет назад в парижском аэропорту ее буквально спас Павел Воля. Юлия расскажет о том, как работала в сериале «Не родись красивой» и прокомментирует слухи о продолжении.

Фото пресс-службы ТНТ

Наконец, Ян Цапник ответит на вопрос, как он получил роль в легендарной «Бригаде», принесшую актеру известность и востребованность. Оказывается, благодарить нужно настойчивость артиста. В начале нулевых он успешно играл в театре, но с кино долго не складывалось. Однажды Цапник шел по «Мосфильму» и спрашивал окружающих, есть ли какая-то работа, но везде получал отказы.