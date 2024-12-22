Воскресенье, 22 декабря, 2024
-1.4 C
Рязань
Новости кино и телевидения

«Я открыл дверь с ноги». Ян Цапник рассказал, как попал в «Бригаду»

Валерия Мединская

В это воскресенье в 23:30 на ТНТ покажут новый выпуск «Шоу Воли» (18+). Первым гостем станет легенда мирового балета, выдающийся танцовщик и хореограф Андрис Лиепа. Он расскажет не только о своих грядущих постановках и встречах с выдающимися личностями, в том числе и с принцессой Дианой, но и признается в неожиданном – в том, что был одним из первых советских скейтеров. 

«Мой папа поехал на гастроли и во Франции увидел около Эйфелевой башни ребят, которые катаются на скейте. Видео тогда не было, поэтому он сделал для меня две или три фотографии, а потом пошел в магазин и купил скейтборд», – вспоминает Андрис.   

Прямо в студии 62-летний Лиепа покажет несколько трюков на доске, чем сильно удивит Павла Волю и Илью Соболева. 

«Я открыл дверь с ноги». Ян Цапник рассказал, как попал в «Бригаду»
Фото пресс-службы ТНТ

Следом ведущие пообщаются с актерами фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» Дмитрием Чеботаревым, Денисом Власенко и Катей Червовой. Они расскажут о грядущей новогодней премьере, а еще попробуют себя в искусстве озвучки. 

«Я открыл дверь с ноги». Ян Цапник рассказал, как попал в «Бригаду»
Фото пресс-службы ТНТ

Ну, и под занавес Павел Воля пообщается с исполнителями главных ролей в другой картине – «Баба Яга спасает Новый год» Яном Цапником, Глафирой Тархановой и Юлией Такшиной. Все трое поделятся неожиданными историями из своей жизни. Так, Глафира Тарханова вспомнит, как много лет назад в парижском аэропорту ее буквально спас Павел Воля. Юлия расскажет о том, как работала в сериале «Не родись красивой» и прокомментирует слухи о продолжении. 

«Я открыл дверь с ноги». Ян Цапник рассказал, как попал в «Бригаду»
Фото пресс-службы ТНТ

Наконец, Ян Цапник ответит на вопрос, как он получил роль в легендарной «Бригаде», принесшую актеру известность и востребованность. Оказывается, благодарить нужно настойчивость артиста. В начале нулевых он успешно играл в театре, но с кино долго не складывалось. Однажды Цапник шел по «Мосфильму» и спрашивал окружающих, есть ли какая-то работа, но везде получал отказы.  

«Я уже вконец обозлился и вдруг вижу табличку «Бригада». Я открыл дверь с ноги практически, а там сидит какой-то странный человек. Оказалось, что это режиссер Алексей Сидоров. Я его спрашиваю: «Артисты хорошие нужны?». Он ответил: «Нужны!». А я ему: «Тогда бери!». Так меня и утвердили», – говорит Цапник.                    

Материалы рубрики