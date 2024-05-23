Четверг, 23 мая, 2024

«Я каждого из участников сожру на завтрак!» Шоу «Титаны» на ТНТ началось с провокации

Автор: 7info

Опубликовано

Анатолий Надратовский «Конор», фото: ТНТ

В воскресенье 26 мая в 21.00 на ТНТ стартует громкая премьера – спортивное реалити-шоу «Титаны» (16+), в котором 99 сильнейших российских спортсменов, лучших в своих видах спорта, сразятся с искусственным интеллектом. В первом выпуске участники познакомятся друг с другом, а также пройдут свое первое испытание. Сразу 9 спортсменов покинут шоу «Титаны» в самом начале пути, причем один из них сделает это неожиданно для всех.

В этом шоу не важно, какого ты роста и веса, и в каком виде спорта ты лучший. Испытания, которые предстоит проходить участникам реалити «Титаны», непредсказуемы. Впрочем, некоторые из них все же решили, что они абсолютные звезды и вошли на этот проект, открыв дверь с ноги. Среди участников шоу – Олимпийские чемпионы, Чемпионы мира, титулованные спортсмены, а также именитые спортивные блогеры, звезды реалити-шоу и актеры. На проект громко и «скандально» зашел боец ММА Анатолий Надратовский «Конор». Он сразу настроили против себя большую часть участников, начав с провокаций.

«Я – боец с сибирским характером. У меня стальные мышцы, я сам сделан из стали. Я – настоящая легенда, бойтесь меня! Мне все равно, кто будет участвовать в этом шоу. Я каждого из участников сожру на завтрак”, – высказался Конор в адрес участников проекта.

Свое первое испытание 99 участников пройдут в 3-х группах. Задание, которое придумал искусственный интеллект, оказалось безумно сложным для большинства атлетов. Однако участникам шоу удалось доказать, что настоящие титаны никогда не сдаются. Каждый из 99 атлетов старался показать свой максимум, и многим даже удалось превзойти себя, буквально прыгнув выше головы. Но там, где есть победители, есть и проигравшие: девяти участникам, показавшим худший результат, придётся покинуть шоу уже на такой ранней стадии. Одно из прощаний с проектом окажется особенно драматичным и максимально неожиданным для абсолютно всех титанов.

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