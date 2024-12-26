Взятые в плен под Купянском в Харьковской области бойцы ВСУ признались, что их поймали на улице и отправили на фронт без подготовки, пишет SHOT .

Трое украинцев оказались в плену после того, как российские военные захватили опорный пункт. Еще два расчета противника отказались сдаваться и были ликвидированы.

«Меня на улице загребли и сюда привезли, я даже не воевал и ни разу не выстрелил», — сказал один из пленных.

Бойцы ВСУ добавили, что их забрали с улиц сотрудники ТЦК (военкоматов. — Прим. Ред.), а после отправили на убой.

Кроме того, в опорном пункте нашли наркотические таблетки, которыми Киев снабжает военнослужащих.