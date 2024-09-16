Известный российский кардиолог найден мёртвым

В Еланском районе Волгоградской области был найден мертвым известный и любимый среди местных жителей врач Абдуль Карим Галал Абдул Саид. Об этом сообщает V1.ru.

Источник редакции подтвердил, что врач был найден мертвым, предположительно в результате суицида. У него остались сын, дочь и супруга.

57-летний врач долгое время работал в Еланской ЦРБ, а после увольнения открыл свой частный кабинет. Весной этого года он переехал в Ленинградскую область и работал кардиологом в одной из местных больниц, но затем вернулся. 8 сентября его жизнь трагически оборвалась.

Информация о смерти медика появилась в социальных сетях, где сообщалось, что известный в Елани кардиолог Карим был найден мертвым.

— Что побудило его на такой отчаянный шаг, теперь никто и никогда не узнает, — написали авторы одного из каналов.

Коллега Карима, Мария, рассказала, что он был высококлассным специалистом и хорошим человеком, которого все называли «сердечный доктор».