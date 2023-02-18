Известный нумеролог назвала возможную дату решающего сражения спецоперации на Украине

Ведущий российский нумеролог Джули По представила своё видение развития специальной военной операции на Украине в 2023 году. По её словам, может наступить подходящее время для заключения мирного соглашения, однако до этого противоборствующие стороны ждёт решающий бой.

По словам прогноста, главное сражение СВО может произойти в августе. Месяц в интервью МК в Красноярске нумеролог характеризует так:

– Главное сражение, итогами которого может стать заключение мирного соглашения и завершение СВО.

Джули По не исключила, что накануне большого сражения может произойти масштабный набор резервистов и добровольцев. При этом сентябрь 2023 года станет идеальным временем для заключения мирного договора.