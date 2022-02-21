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Понедельник, 21 февраля, 2022

Известные рязанцы призывают помочь беженцам из Донбасса

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Известные рязанцы призывают помочь беженцам из Донбасса

7info
Фото: МЧС РФ.

Известные жители Рязани написали обращения к горожанам, с просьбой помочь беженцам из Донбасса.

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С призывом к рязанцам обратилась директор филармонии Елена Буняшина.

— Не останемся в стороне от людской беды! Поддержим тех, кто сегодня прибывает в Россию из Донбасса, — детей, женщин, стариков. Чужой беды не бывает! Мы единый народ, и нам необходимо сплотиться! — призывает ректор РИРО Андрей Кашаев.

— Для нас нет чужой беды, чужих детей. Рязань готова принять и разместить беженцев из ДНР и ЛНР, об этом заявил Губернатор Николай Любимов. Многие рязанцы также уже высказались о поддержке жителей Донецка и Луганска.

Дети должны быть в безопасности. Необходимо сделать все возможное, чтобы защитить их, помочь им в это сложное время. И мы готовы! — пишет уполномоченный по правам ребёнка в Рязанской области Анжелика Евдокимова.

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