Известные рязанцы призывают помочь беженцам из Донбасса

— Для нас нет чужой беды, чужих детей. Рязань готова принять и разместить беженцев из ДНР и ЛНР, об этом заявил Губернатор Николай Любимов. Многие рязанцы также уже высказались о поддержке жителей Донецка и Луганска.

Дети должны быть в безопасности. Необходимо сделать все возможное, чтобы защитить их, помочь им в это сложное время. И мы готовы! — пишет уполномоченный по правам ребёнка в Рязанской области Анжелика Евдокимова.