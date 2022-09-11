Известны предварительные итоги выборов в Касимовскую городскую Думу

Стали известны предварительные результаты выборов в Касимовскую городскую Думу.

Большинство депутатов будет представлять «Единую Россию». Победителями в своих округах стали: Василий Шмелёв, Максим Архипов, Сергей Решетников, Галина Абрамова, Артём Рыбаков, Ирина Федюнина, Максим Кузин, Роман Шабалин, Александр Киселёв, Лариса Петрунькина, Иван Петрунин, Артём Рыбаков.

От КПРФ в Думу прошли Денис Макеев, Роман Вереин, Владимир Сорокин, от «Справедливой России — За правду» — Михаил Жуков, Александр Харитонов.

Также победил в своём округе Дмитрий Детинов («Новые люди»).

Список не полный, имена остальных победителей голосования уточняются.